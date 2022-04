Maria Botelho Moniz confessa que queria ter estado grávida do noivo que morreu

Maria Botelho Moniz confessou que gostaria de ter estado grávida do noivo, Salvador Quintela, quando este morreu em março de 2014. “Queria ter esse pedacinho dele”, afirmou.

A comunicadora do programa das manhãs da TVI “Dois às 10” esteve sozinha à conversa com Marta, uma convidada que deu à luz seis meses antes de o seu marido morrer num acidente.

Ao identificar-se com a história e enquanto Cláudio Ramos assistia à conversa de fora por opção, Maria Botelho Moniz admitiu que, na altura, gostaria de ter estado grávida de Salvador Quintela.

“Isto que o Cláudio dizia, de pessoas que dizem: ‘Ainda bem que não estava grávida’. Eu sou uma dessas pessoas. Mas quando me deram a notícia, era tudo o que queria, era estar grávida. Queria ter esse pedacinho dele. Depois com o passar do tempo penso: ‘Ainda bem’. Mas ainda tenho essa dúvida”, contou.