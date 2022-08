Maria Botelho Moniz dá os parabéns ao namorado

Pedro Bianchi Prata, namorado de Maria Botelho Moniz, celebra este sábado mais um aniversário e a apresentadora da TVI deu os parabéns.

É dia de festa em casa do piloto de motos Pedro Bianchi Prata. A namorada, Maria Botelho Moniz, decidiu dar os parabéns ao companheiro publicamente.

“48. Obrigada por me fazeres acreditar que a vida pode dar certo. Parabéns, meu amor!”, escreveu a apresentadora da TVI no perfil de Instagram.

Recorde-se que Maria Botelho Moniz despediu-se da praia de Santa Eulália, no Algarve, e viajou até ao Norte. A apresentadora do “Dois às 10” fez uma paragem em Óbidos, com o namorado.

Desde que chegou, Maria Botelho Moniz foi partilhando várias fotografias da sua aventura no Instagram.