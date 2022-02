Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos felizes por darem o Jackpot

Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos mostraram-se felizes por dar o Jackpot no passatempo que acontece diariamente no final do programa “Dois às 10” (TVI).

A apresentadora dividiu o momento em que a entrega do prémio aconteceu com os seguidores. No perfil de Instagram, a comunicadora partilhou um vídeo animado da dupla no estúdio.

“Demos. O. Jackpot. Aaahhhhh!!!!” pode ler-se na legenda.

A carregar vídeo…

Por sua vez, Cláudio Ramos também publicou as mesmas imagens gravadas nos bastidores do estúdio no InstaStories, ferramenta do Instagram.

Lembre-se que esta é a primeira vez que a dupla de apresentadores dá um Jackpot no matutino da TVI.