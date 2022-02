Maria Botelho Moniz elogia namorado Pedro Bianchi Prata: “É muito atencioso”

Num raro momento de abertura da sua vida privada, Maria Botelho Moniz abordou a sua relação com o “motard” Pedro Bianchi Prata.

Maria Botelho Moniz foi a mais recente convidada da rubrica “Cara Podre”, da RFM. A apresentadora do “Dois às 10” (TVI), ao lado de Cláudio Ramos, começou precisamente a entrevista a falar do colega e amigo.

“O melhor de trabalhar ao lado do Cláudio Ramos é fazê-lo ao lado de um amigo. É sempre divertido por mais complicado que seja o alinhamento nesse dia. Sei que me vou divertir isso é a parte melhor”, começou por referir.

“A parte pior é que o Cláudio, às vezes, embica com alguns detalhes que têm importância, sim, mas às vezes é a 30 segundos de entrarmos no ar. E isso às vezes causa ali alguma turbulência no arranque, ainda hoje aconteceu: era um detalhe de cenário que ele achava que não era ali. Mas eu gosto muito de trabalhar com ele!”

Quando recebe uma mensagem de algum responsável da TVI, Maria Botelho Moniz “treme”: “Sempre que recebo uma mensagem de alguém que é meu superior fico em ‘freeze’ e penso ‘o que é que eu fiz’? Se fiz alguma coisa de mal… às vezes é só tipo ‘boa miúdos, grande resultado!’”

Finalmente, uma curta abordagem à relação com o “motard” Pedro Bianchi Prata. Maria Botelho Moniz admite que ambos começaram a por likes nos Instagram um do outro e elogiou: “O meu namorado é muito atencioso e não me vou pronunciar mais sobre esse assunto!”