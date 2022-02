Apresentadora Maria Botelho Moniz recorda pai com foto antiga

Maria Botelho Moniz recordou, esta quinta-feira, 22 de abril, o pai, José, que morreu, de forma repentina, a 22 de abril de 2018.

A apresentadora do programa das manhãs da TVI “Dois às 10” mostrou-se nostálgica ao lembrar o progenitor, no perfil de Instagram, com uma fotografia a preto e branco em que surge em criança sentada ao colo do pai.

Rapidamente, a apresentadora Vanessa Oliveira confortou Maria Botelho Moniz: “Um beijinho, querida Maria”.

Já a humorista e apresentadora Ana Arrebentinha enviou um abraço à colega de estação. “Minha Maria Botelho Moniz. Aquele super abraço, meu amor!” atirou a comediante.