Maria Botelho Moniz sobre Pedro Bianchi Prata: “Vivemos em cidades diferentes”

Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, a dupla que conduz o matutino “Dois às 10”, na TVI, esteve a comentar as declarações de Gonçalo Quinaz, concorrente do “Big Brother – Desafio Final”, que tem chorado com saudades da namorada.

Durante a conversa, Cláudio Ramos mostrou-se curioso com a relação de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata e aproveitou o mote para perguntar: “Tens muitas saudades do teu marido quando vais para fora?”.

Rapidamente o rosto de entretenimento respondeu: “O meu marido está sempre fora. Nós não vivemos na mesma cidade, portanto esse é o meu estado natural”.

Recorde-se que em abril o casal celebrou dois anos de relação e Maria Botelho Moniz teve direito a uma declaração especial do piloto: “Obrigado por estes dois anos. Obrigado por me deixares fazer parte da tua vida. Obrigado por fazeres parte da minha”.