Maria Cerqueira Gomes elogia pai da filha: “És um paizão, G!”

Maria Cerqueira Gomes elogiou o pai da filha mais velha, Gonçalo Gomes, por este ajudar Francisca Cerqueira Gomes a preparar-se para as gravações de “Festa é Festa”, da TVI.

A apresentadora do programa “Em Família” mostrou que a sua relação com o antigo companheiro está bem e recomenda-se. No perfil de Instagram, a comunicadora agradeceu o apoio de Gonçalo Gomes.

“Quando estás a arrumar a casa e tens episódios da ‘Festa é Festa’ por todo o lado… e percebes que quem os imprimiu foi o Gonçalo Gomes. És um paizão, G!” escreveu a profissional da estação de Queluz de Baixo no InstaStories.

Além de Francisca, que integra o elenco da nova novela “Festa é Festa” (TVI), Maria Cerqueira Gomes também é mãe de João, que nasceu durante a relação terminada com António Miguel Cardoso.