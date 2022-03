Maria Cerqueira Gomes revela que não está chateada com Leandro: “Sou uma pessoa que esquece rapidamente”

Maria Cerqueira Gomes garantiu que não está chateada com o cantor Leandro, esclarecendo os rumores de que ambos se tinham desentendido.

Depois da atuação do artista, que interpretou uma das mais recentes baladas, “Desassossego” no programa “Em Família”, foi recordada a discórdia do passado, quando Maria Cerqueira Gomes apresentava o programa “A Tua Cara Não Me é Estranha” e Leandro era um dos participantes.

“Eu não me chateei”, explicou a apresentadora. “Houve uma altura em que se dizia que havia aqui um ‘piri-pápá’”, sublinhou Ruben Rua. “Não, comigo não houve. Houve, Leandro? Não me lembro. A sorte é que sou uma pessoa que esquece rapidamente”, respondeu Maria Cerqueira Gomes.

“Acho que todos os amigos se chateiam”, afirmou. “Não nos chateámos. Fazem mais do que aquilo que é a realidade. Eu tenho de me preocupar é com o bem-estar de ambos”, acrescentou.