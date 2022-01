Maria Cerqueira Gomes “mata saudades” do filho e partilha o momento

Maria Cerqueira Gomes partilhou, esta terça-feira, 18 de outubro, um momento de brincadeira com o seu filho mais novo, João, de quatro anos.

A apresentadora, de 38 anos, divide-se entre Lisboa e Porto e nem sempre consegue estar na companhia dos filhos que moram no Norte. Após a azáfama dos últimos dias de trabalho, a comunicadora conseguiu desfrutar de uns dias com os filhos.

A profissional da TVI partilhou assim um vídeo no InstaStories, ferramenta do Instagram, em que aparece na brincadeira com o seu filho. “Ainda a matar saudades!” escreveu Maria Cerqueira Gomes.

Recorde-se que a apresentadora é mãe de João, fruto da relação que teve com António Miguel Cardoso, e de Francisca, de 18 anos, resultado do relacionamento terminado com Gonçalo Gomes.