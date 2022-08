Maria Cerqueira Gomes volta para os braços do “ex”, António Cardoso

Maria Cerqueira terá voltado para os braços do ex-companheiro, António Cardoso. Os dois foram “apanhados” aos abraços, a trocar carinhos e de mãos dadas.

A apresentadora da TVI e o empresário foram vistos pela “TV7 Dias” a abraçarem-se na praia e, quando estavam de regresso ao alojamento, deram as mãos.

De acordo com a revista, os dois trocaram, esta quarta-feira, 3 de agosto, vários carinhos durante o tempo em que estiveram no areal, na zona do Ancão.

A comunicadora e o empresário, que terminaram o namoro há três anos, estiveram com o filho, João, e Francisca Gomes, fruto de uma relação terminada entre a profissional da TVI e Gonçalo Gomes.

Maria Cerqueira Gomes aproveitou a semana para passar alguns dias de descanso na Quinta do Lago. “O meu ‘fim de semana’ à semana”, escreveu, no perfil de Instagram, partilhando fotos na unidade hoteleira.