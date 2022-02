Maria João Abreu e José Raposo emocionados no aniversário do filho: “Choro quando o vejo”

Ricardo completa esta quinta-feira 28 anos e os pais assinalaram a data com muito sentimento nas redes sociais.

“PARABÉNS meu filhote tão lindo! Estarei a repetir-me quando falo das saudades que tenho de beijar o meu ‘chinês’ e apertá-lo nos braços, mas vou matando-as quando o faço com a Lua, que está tão parecida com o mano RICARDO nesta idade…!”, começou por referir José Raposo, numa alusão à filha em comum com Sara Barradas.

“O Ricardo faz 28 anos e eu amo-o até à exaustão! Choro quando o vejo, choro quando penso nele, só porque o amo muito… Um beijo do pai mais orgulhoso do Universo, por ser pai do lindo ser humano que és!”, concluiu o ator de “Golpe de Sorte”, emocionado.

Também Maria João Abreu, da mesma série da SIC, se declarou a Ricardo.

“Meu amor maior, és uma inspiração! O teu carácter, a tua determinação, o teu talento e a tua entrega inundam-me de felicidade!”, escreveu a Céu de “Golpe de Sorte” nas redes sociais.