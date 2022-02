Maria Rueff afirma: “Não tenho necessidade de protagonismo. Queria morrer a aprender”

Maria Rueff fez algumas revelações ao site “Selfie” ao qual deu uma entrevista com o mote do seu novo papel, que marca o seu regresso às novelas.

A intérprete, de 49 anos, prepara-se para integrar o elenco da terceira temporada da trama “Festa é Festa”, na TVI, onde irá encarnar o papel de uma empregada doméstica. A atriz revelou ainda que o convite para entrar na novela foi “verdadeiramente, irrecusável” e que já era espetadora do programa.

A artista referiu ainda que o convite “foi muito importante”. “Acho que as mulheres, principalmente as mulheres comediantes – graças a Deus, agora, vão aparecendo várias – como eu e a Ana Bola, tivemos de “sobreviver” durante estes anos todos no meio de homens. Não parece, mas implica-nos um esforço triplo. À maior parte dos homens basta fazer uma coisa bem e nós temos de fazer muitíssimo bem. Portanto, ser desejada num sítio assim, devo confessar que me soube a mel”, confessou ao site “Selfie”.

Maria Rueff afirmou ainda que nunca foi “pessoa que procurasse grandes papéis”. “A maior parte das atrizes tem aqueles sonhos de fazer um grande papel… uma grande vilã. Fui sempre gerindo o que a vida me foi dando, não é que fique em casa à espera que me caia do céu. Não tenho necessidade de protagonismo, tenho é necessidade de estar rodeada de talento e de sentir que vou aprender alguma coisa. Espero que ainda me falte fazer muita coisa, porque queria morrer a aprender”, contou ao “Selfie”.

Durante a entrevista a humorista revelou ainda vontade de voltar a contracenar com Ana Bola, que irá entrar em “Rua das Flores”, a nova trama da TVI, e com quem fez dupla vários anos em projetos como “Vip Manicure”, na SIC.