Maria Rueff agradece apoio após enfarte do miocárdio

Maria Rueff agradeceu publicamente pelas diversas mensagens de apoio que tem recebido na sequência de um enfarte do miocárdio.

Depois de receber alta hospitalar do Hospital Santa Marta, em Lisboa, onde esteve internada nos cuidados intensivos, a atriz agradeceu as demonstrações de preocupação que tem recebido.

“Bem hajam todos os que se preocuparam e preocupam com a minha saúde. Mais do que qualquer fármaco, o vosso carinho é que é verdadeiramente ‘cardioprotetor’”, escreveu num comunicado publicado nos InstaStories, ferramenta da rede social Instagram.

Maria Rueff explicou que está em casa a recuperar “rodeada de família e amigos”, a quem será “eternamente grata, com todos os cuidados e mimos”, revelando estar cheia de vontade de regressar ao trabalho.

Durante as primeiras horas após o problema de saúde, Maria Rueff foi submetida a um cateterismo, que é um procedimento que consiste em introduzir um cateter na artéria do braço ou da perna do indivíduo, que será conduzido até o coração.

Recorde-se que a atriz revelou que foi a filha que a socorreu durante os primeiros sintomas do enfarte do miocárdio numa mensagem emotiva publicada no perfil do Facebook.

