Maria Sampaio revela: “Cinco minutos antes da introdução embrionária, o avô do Gonçalo morreu”

Maria Sampaio e Gonçalo Cabral marcaram presença no matutino “Dois às 10”, na TVI, para falar sobre a gravidez da atriz e a morte de um familiar.

Em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz a intérprete confessou aquilo que a fez acreditar que a sétima introdução embrionária seria um sucesso.

“Aconteceu-nos uma tristeza no dia da introdução. Ainda não tinha partilhado isto. Cinco minutos antes de eu fazer a introdução embrionária, o avô do Gonçalo faleceu… e não sei, houve qualquer coisa, eu quase que senti que era daquela vez. Não sei se era um anjinho que estava no céu… Eu adorava o avô dele, e adoro, e naquele momento eu senti”, contou Maria Sampaio.

Recorde-se que a atriz já tinha partilhado com os seguidores a forma como reagiu quando soube que estava grávida pela primeira vez.

“Estou a chorar de alegria. O amor só é amor quando é partilhado. E eu estava desejosa de partilhar esta alegria convosco, que tanto apoio e amor me deram durante todo este processo”, contou.