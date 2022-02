Mariama Barbosa faz partilha “rara e inédita”

Mariama Barbosa recorreu às redes sociais para presentear os seus seguidores com uma partilha “rara e inédita”: a apresentadora mostrou imagens do pai, do filho e do pai do menor.

A comunicadora, que luta contra um tumor maligno no estômago, publicou algumas fotografias raras.

“Uma rara e inédita partilha. O meu Pai. O Pai do meu filho. O meu Filho”, começou por dizer.

“A melhor parte do meu dia. Gratidão! É só o amor que interessa e importa e mais não digo. Fé e amor. Um dia de cada vez”, rematou.

Recorde-se que Mariama Barbosa, recentemente, procurou consolo no colo do filho. “A melhor parte do meu dia e a sua mãe babada, passamos aqui para deixar um beijo e retribuir todo o Amor, carinho e fé! Gratidão. Mesmo em dia de chuva, é só o Amor que interessa e importa. É um dia de cada vez e será cada vez melhor com muito”, escreveu.