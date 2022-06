Mariana Pacheco partilha vídeo antigo dos “Morangos com Açúcar” com Angélico Vieira

Mariana Pacheco partilhou um vídeo dos bastidores da série “Morangos com Açúcar”, da TVI, em que aparece o ator e cantor Angélico Vieira, que morreu em junho de 2011.

A atriz, de 30 anos, recordou a série com que ficou conhecida em televisão. No perfil de Instagram, a intérprete divulgou um vídeo no qual mostra Rita Pereira, Paulo Vintém, Inês Castel-Branco, Angélico Vieira, Marta Melro, Vítor Fonseca, entre outros.

“Viajei a 2005 através do meu disco externo antigo para enviar ao Tiago Castro o que ainda me restava dos ‘MCA’”, explicou.

“Impossível não partilhar algumas destas memórias e escolher como primeira, a fotografia em que o Diogo Valsassina ficou melhor! Moranguitos, acusem-se”, acrescentou Mariana Pacheco.

Segundo a revista “TV Mais”, recentemente, a atriz e Diogo Leite colocaram um ponto final no namoro. A mesma publicação avançou que a atriz está agora focada nos seus compromissos profissionais.