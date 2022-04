Mariana Patrocíno lembra avó com foto antiga: “As saudades aumentam”

Mariana Patrocínio lembrou, esta terça-feira, 23 de março, a avó Ana Maria, que morreu aos 85 anos. A sua irmã Carolina Patrocínio reagiu à recordação.

Desde que a avó apelidada como “Tana” perdeu a vida no início do ano, a família Patrocínio tem vivido uma fase difícil. No perfil de Instagram, Mariana Patrocínio confessou que as saudades aumentam de dia para dia.

“Dias em que as saudades aumentam”, escreveu a irmã da apresentadora da SIC.

Rapidamente, Carolina Patrocínio respondeu a irmã: “Tanuxa”.

Por sua vez, diversos seguidores deixaram mensagens de apoio e conforto a Mariana Patrocínio. “Tão bonita!”, escreveu uma seguidora. “Muitas saudades”, atirou outra.

Recorde-se que foi Rita Patrocínio quem anunciou a morte da avó Ana Maria, através de uma mensagem de despedida nas redes sociais. “A principal fonte de luz da nossa família. Faz-nos falta a sua presença que acalma. Até breve, querida avó”, escreveu, na altura.