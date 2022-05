Marie revela que mãe a trancava no quarto com medo de possíveis namoradas

Marie foi a última convidada de António Raminhos no podcast “Somo todos Malucos” e fez várias revelações sobre a sua relação com os pais.

Durante a conversa com o humorista, a “digital influencer” contou vários episódios sobre a mãe e que estão na génese do seu afastamento da progenitora.

“Ela ouvia as minhas conversas ao telefone, lia aos meus diários, tudo”, contou.

No entanto, a jovem relatou que o pior aconteceu quando Isabel apanhou a filha ao telefone com uma amiga em tom de segredo e temeu que esta fosse sua namorada.

A ex-concorrente de “Big Brother Famosos 2”, na TVI, estava a combinar, em segredo, encontrar-se com a amiga na zona do Porto e temendo que esta fosse sua namorada a mãe reagiu de uma forma extrema: “Trancou-me em casa. Eu nunca tinha tido a chave de casa e então, naquele dia, temendo que eu fosse ter com uma namorada, fechou-me em casa”.

Marie confessou ainda que este foi um golpe duro: ” “Até porque eu nunca tive ninguém. E não o tive porque ainda não me resolvi comigo. Quero perceber-me”.

“Acho esta coisa da orientação sexual sem sentido. Para que é temos que estar sempre a colocar um rótulo em tudo?”, acrescentou.

Contudo, a “influencer” referiu que quer “ter uma relação” com a família, mas que a mãe não a entende.