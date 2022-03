Marina Mota e as separações: “Não tenho nenhum remorso ou sentimento de culpa”

Marina Mota foi a convidada de Cristina Ferreira no vespertino “Cistina ComVida”, na TVI, esta quarta-feira, 22 de dezembro, e acabou por fazer confissões em conversa intimista.

Com o programa dedicado a si, a atriz, de 59 anos, foi protagonista de uma conversa franca e intimista com a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI. Nela, a intérprete foi confrontada com a questão: “Continuas a ter pena de não ter ninguém contigo?”. “Continuo… seria mentirosa se dissesse que não, mas também ter alguém só por ter não me interessa nada. Gosto de partilhar a minha vida e daquela sensação de estar apaixonada”, respondeu.

De seguida, Marina Mota recordou as relações que manteve com Carlos Cunha, durante 14 anos, e com Oceano, durante 10 anos.

“Nenhuma das relações acabou por nenhum drama que não se possa falar, somos pessoas civilizadas, mas odeio coisas mornas, odeio a rotina, não sou uma mulher de me acomodar a uma situação. A parte física é muito importante no casamento, senão vivemos com o nosso vizinho ou o nosso irmão. Acho que os casais se devem esforçar por manter isso, não é fácil, eu sei”, explicou.

“Não tenho nenhum remorso ou sentimento de culpa, porque sempre tentei estimular e quando sentia que as coisas estavam a esfriar em algum sentido, sempre chamei a atenção. Os dois hoje reconhecem que foram eles”, concluiu.

Recorde-se que da relação com Carlos Cunha resultou uma filha, Érica Cunha.