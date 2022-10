Marina Mota lembra o pai e declara-se à filha em entrevista intimista

Marina Mota foi a convidada de Daniel Oliveira no último programa “Alta Definição”, na SIC, e acabou por recordar o pai e declarar-se à filha, Erica.

“Sei que sou uma boa mãe, tenho a certeza absoluta. Porque estou lá sempre, sempre estive e hei de continuar a estar”, afirmou.

Marina Mota foi mãe aos 21 anos e recordou como lidou com a maternidade e o trabalho: “Acho que foi muito bom. Esforcei-me muito naquela altura. Acumulou-se a responsabilidade e a gerência do tempo. Levar uma criança de berço numa alcofa para dentro do teatro… Pedir à colega: ‘dá-lhe o biberão que eu agora vou para cena’”.

Ainda na mesma conversa a intérprete recordou também a morte do progenitor: “Digo-lhe bom dia, todos os dias, mas o abraço dele não sinto. Às vezes até converso e digo-lhe umas baboseiras, mas o abraço não sinto. Fecho os olhos, tento sentir, mas não. Sou uma mulher de toque e à distância é difícil”.

Recorde-se que Érica é fruto da relação que Maria Mota manteve com Carlos Cunha.

A atriz acaba de se mudar da TVI para a SIC, onde vai entrar na nova novela do canal liderado por Daniel Oliveira.