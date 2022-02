Marisa Cruz não confirma namoro: “O meu coração está bem”

Separada do ator Pedro Hossi, Marisa Cruz surgiu na gala de aniversário da TVI sem companhia, mas acabou por se cruzar com o intérprete de “Quero é Viver”.

Marisa Cruz e Pedro Hossi são ex-namorados e os dois cruzaram-se por breves instantes na passadeira vermelha do 29.º aniversário da TVI, que se realizou no Salão Preto e Prata do Casino Estoril.

Desde que se separou do intérprete da novela “Quero É Viver”, a atriz não voltou a apresentar um namorado oficialmente e ainda não foi desta vez que comentou uma eventual nova relação com os jornalistas.

“O meu coração está bem, graças a Deus”, começou por se limitar a dizer à Imprensa a propósito de um possível novo namorado. “Estou ótima, estou maravilhosa”, acrescentou Marisa Cruz, enquanto apontava para o decote do vestido desenhado por Fátima Lopes.

Quanto ao segredo da boa forma, a atriz deixou algumas dicas: “Durmo bem, tenho cuidado com a alimentação e estas rugas são de felicidade”, concluiu.