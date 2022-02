Mariza surge com cabelo longo e deixa fãs ao rubro

Mariza é conhecida pelo seu cabelo loiro e curto, no entanto, surpreendeu os seus fãs ao surgir com o cabelo longo em fotografias.

A fadista, de 47 anos, publicou um conjunto de imagens em que aparece com um visual novo: cabelo pelos ombros e ondulado. A voz de “Melhor de Mim” confessou gostar deste novo “look”, apesar de ser por pouco tempo.

“O que acham desta nova versão? Admito que gosto de me ver assim, sabe bem mudar mesmo que seja por breves instantes”, escreveu.

Apesar de ainda não se saber a que se deve esta mudança de visual, os elogios multiplicaram-se na caixa de comentários. “Parece mais jovem, mas fica muito bonita das duas maneiras” ou “Aprovo incondicionalmente” são algumas das palavras deixadas pelos internautas.

No entanto houve também quem admitisse gostar mais de ver a fadista com o típico cabelo curto. “Está linda, mas o cabelo curto é mais você! Tem personalidade e estilo que é só seu” ou “Sempre em grande, mas eu gosto mais do cabelo curto” são algumas das opiniões deixadas pelos fãs.