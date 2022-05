Marta Cardoso recorda momento em que Marco Borges desceu numa grua para lhe dar um beijo

Após Bernardo Sousa ter recriado o momento protagonizado por Marco Borges e Marta Cardoso, há 22 anos, na primeira edição do “Big Brother”, a apresentadora não resistiu a deixar uma mensagem ao ex-companheiro.

Foi durante a emissão do “Extra”, na TVI, que Marta Cardoso comentou o momento em que Bernardo Sousa desceu preso numa grua para dar um beijo apaixonado a Bruna Gomes e acabou por recordar o mesmo momento vivido há mais de duas décadas.

“Vou mandar aqui uns beijinhos muito especiais, primeiro ao Bernardo e à Bruna por me permitirem reviver um momento que me fez tão feliz há 22 anos. Desejo-lhe as maiores felicidades, que sejam tão felizes como eu ao longo das suas vidas, como amigos ou namorados, vivam o que têm de viver”, começou por referir Marta Cardoso.

“Depois também ao Marco que é uma pessoa que é muito importante para mim e que vai continuar a sê-lo até ao final da vida e um obrigada por fazer parte da minha vida”, rematou.