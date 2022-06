Marta Gil faz balanço do “Big Brother – Desafio Final”: “Sinto o dever cumprido”

Marta Gil recorreu às redes sociais, esta segunda-feira, 6 de junho, para fazer um balanço da sua trajetória no “Big Brother”, na TVI.

Tempo de balanço. Depois de ter participado no “reality show” como concorrente e, nas últimas semanas, no papel de comentadora, Marta Gil partilhou o sentimento que vive com os fãs e seguidores.

“A maior aventura da minha vida foi um dia ter entrado na casa, a segunda talvez tenha sido aceitar comentar este programa. Terminou. Sinto dever cumprido, não é uma tarefa fácil, mas dei de mim tudo o que tinha e da forma mais honesta que o sei fazer”, começou por escrever.

“Obrigada Cristina Ferreira e ao João Patrício por terem confiado em mim para ocupar este lugar. Obrigada ao Flávio Furtado que desde o primeiro minuto nunca me largou a mão. […] Obrigada a toda a equipa da Endemol e TVI que sempre me fizeram sentir em casa e sempre me deram liberdade para eu ser como sou e dizer as coisas da forma que digo”, acrescentou.

“Ao público e aos concorrentes um obrigada gigante sem vocês isto não existe. […] A todos aqueles que estão sempre aqui a apoiar-me, obrigada, acreditem que muitas vezes as mensagens de apoio que recebo fazem a diferença. Vamos em frente que o futuro espera-nos. Obrigada”, rematou.

Recorde-se que Marta Gil participou no “Big Brother Famosos 1”, na TVI, e que ficou entre os quatro concorrentes finais. De seguida, a atriz ocupou o lugar de comentadora nas duas edições seguintes do “reality show”. O “Big Brother – Desafio Final”, terminou este domingo e teve Bruna Gomes como vencedora.