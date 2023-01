Marta Gil revela que Nuno Homem de Sá foi o pior ator com quem trabalhou

Marta Gil revelou que Nuno Homem de Sá foi o pior ator com quem contracenou. A atriz recordou um incidente nas gravações do telefilme “A Mãe do Meu Filho”, da TVI.

A atriz, de 37 anos, não teve qualquer receio de contar quem foi o ator com quem menos gostou de trabalhar, durante o programa “Em Família”, deste sábado, 7 de janeiro.

“O pior colega com quem trabalhei? Nuno Homem de Sá”, afirmou. “Houve uma vez que nós fizemos um telefilme (‘A Mãe do Meu Filho’) e o Nuno vai-se lembrar…”, acrescentou, recordando o telefilme gravado em 2011 e emitido em 2017.

“O Nuno parou umas gravações porque havia algo que se estava a passar que ele não estava de acordo – o Nuno não é de acordo com muita coisa”, adiantou, justificando a sua resposta.

A intérprete admitiu que foi a “única vez” que viu um ator parar as filmagens. “Acho que foi a única vez que eu vi um ator parar assim umas gravações”, rematou.