Marta Melro festeja aniversário rodeada de amigos: “São a minha segunda família”

Marta Melro festejou o aniversário rodeada de amigos. A atriz garantiu que a festa só aconteceu depois de serem todos “devidamente” testados à covid-19.

Após ter estado mais de um ano sem abraçar os amigos, a intérprete reuniu, este sábado, 8 de maio, a “segunda família” para celebrar a ocasião. No perfil de Instagram, a artista partilhou algumas fotografias do momento.

“Depois de mais de um ano sem abraçar as pessoas, sem conviver, sem nada, foi mágico no dia do meu aniversário estar com aqueles que são a minha segunda família, os meus amigos, que amo assim daqui até à lua!” confessou.

A diversão foi tanta que, segundo Marta Melro, nem houve tempo para foto: “Praticamente não há fotos porque ou se vive ou se regista, não é?”

“De sublinhar que todas as pessoas presentes foram devidamente testadas e só com essa segurança decidimos estar juntos!” garantiu a companheira do cantor Paulo Vintém.