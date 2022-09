Marta Melro faz mudança de visual radical e volta ao cabelo loiro

Marta Melro apostou no cabelo loiro mais uma vez e não teve medo de usar a tesoura e o pente para uma mudança de visual radical.

A atriz partilhou um vídeo no InstaStories, ferramenta do Instagram, em que se mostrou no processo de transformação.

“É hoje que digo adeus a estes cabelos brancos e a esta cor de cabelo [com] metade por pintar, […] e ao corte de cabelo que não é carne nem é peixe, porque não lhe mexi desde que tirei as extensões”, escreveu.

Mais tarde, Marta Melro partilhou ainda duas fotografias em que mostra o resultado final. “Estou de volta”, legendou.

Na secção de comentários foram vários os elogios deixados pelos seguidores. Destaque para os comentários de Rita Pereira, Núria Madruga, Beatriz Barosa, Jessica Atahyde e Catarina Gouveia.