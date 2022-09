Marta Melro faz reflexão sobre corpo pós-parto: “Não é o número de quilos que importa e sim a saúde”

Marta Melro foi mãe há pouco tempo e decidiu fazer uma publicação dedicada às mudanças do seu corpo no pós-parto.

A atriz, de 37 anos, criou uma montagem que partilhou no InstaStories, ferramenta do Instagram, em que refere que antes da gravidez pesava 55 quilos e agora pesa 66 quilos.

Não é o número de kg que importa, mas sim a saúde associada a eles”, começou por escrever a intérprete.

“Gostava de voltar ao meu peso pré-parto, se o meu corpo permitir, portanto, vou cuidar-me para que isso aconteça. É tão boa mãe aquela que decide cuidar do seu aspeto como aquela que decide não ligar a isso”, referiu ainda.

“Escolhi não me preocupar ou condicionar durante a gravidez, mas agora quero estar atenta ao meu corpo, porque sei que isso me vai fazer ficar feliz, no final de contas, só isso importa, estarmos felizes e tranquilas com as nossas escolhas”, rematou.

Recorde-se que Marta Melro é mãe da recém-nascida Aurora, fruto da sua relação com Paulo Vintém.