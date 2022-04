Marta Melro revela tudo sobre início do namoro com Paulo Vintém

Marta Melro revelou, esta terça-feira, 9 de março, como aconteceu o início do namoro com o cantor e amigo de longa data Paulo Vintém.

A atriz da TVI abriu o livro sobre a relação amorosa que mantém com o antigo membro da banda D’ZRT, que ficou conhecida na série juvenil “Morangos com Açúcar” (TVI), durante a conversa com Manuel Luís Goucha no programa “Goucha”.

Depois de dizer que a amizade é a melhor base para um namoro, a intérprete referiu que Rita Pereira andou muito empenhada em juntá-los: “Dizia que nós éramos feitos um para o outro e que ainda não tínhamos percebido isso. Que fazíamos todo o sentido, a nossa personalidade”.

“Na verdade, somos o aposto um do outro, se calhar é por isso que resulta”, contou, acrescentando que a base e os valores são os mesmos. “E depois de tantos anos de encontros e desencontros, chegou o dia em que eu saquei um D’ZRT”, rematou.