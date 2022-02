Marta Melro regressa ao ecrã para “Festa é Festa”

Marta Melro revelou que está de regresso ao ecrã para integrar o elenco da nova temporada de “Festa é Festa”, da TVI.

Prestes a iniciar as gravações do projeto que marca o regresso à ficção nacional, a atriz contou nas redes sociais que irá integrar o elenco da segunda temporada do projeto da estação privada com a personagem Isabel Ramos.

“É oficial, depois de uma boa temporada dedicada ao teatro, estou de volta à ficção em TV”, anunciou na publicação que partilhou no Instagram.

“Isabel Ramos, a nova sôtora, chega de malas e bagagens com a família disfuncional e destrambelhada à aldeia do ‘Festa é Festa’. Alguém se vai divertir muito”, acrescentou ainda.

