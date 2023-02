Matilde Breyner feliz com novo desafio: “É que nem pensei duas vezes”

Matilde Breyner confessou estar muito feliz com o convite feito pela TVI para fazer parte do programa “Cabelo Pantene – A Competição”.

A atriz é a nova mentora do concurso do quarto canal. A intérprete admitiu, no perfil de Instagram, que nem pensou duas vezes quando surgiu o convite para o projeto.

“É que nem pensei duas vezes quando me desafiaram. Vou ser mentora! Sinto-me uma mulher madura. Já se está mesmo a ver que vou ser aquela que chora, ri e rebola”, afirmou.

“‘Cabelo Pantene – A Competição’ está a chegar e eu estou muito feliz por fazer parte deste projeto”, acrescentou.

O companheiro de Matilde Breyner, Tiago Felizardo, reagiu, em jeito de brincadeira, à nova aventura profissional da atriz. “Tenho a sensação de que vais ser a Marisa Luz desta competição”, atirou, referindo-se a cantora que foi mentora no “The Voice Portugal”(RTP1).

As inscrições para o programa estão abertas até dia 5 de março. O formato será conduzido pela atriz Margarida Corceiro, que se estreia como apresentadora na TVI, substituindo Sofia Ribeiro.