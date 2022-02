Matilde Breyner: “Não me apetece vir para aqui fingir que é tudo cor de rosa”

Matilde Breyner confessou que não se tem sentido bem e que o corpo lhe tem pregado partidas. “Não me apetece vir para aqui fingir que é tudo cor de rosa”, afirmou.

Depois de ter perdido a avó, em junho, e sujeita a uma operação para remover o apêndice, em julho, a atriz tem estado a viver dias “mais cinzentos”, tal como admitiu, esta quarta-feira, 4 de agosto, no perfil de Instagram.

“Já sei que o Instagram me vai castigar por não postar nada há quase um mês. Andei aqui às voltas com este texto, mas hoje de manhã vi o post da Sofia Grillo e está ali tudo. Tem sido assim nos últimos tempos. O meu corpo tem vindo a pregar-me umas partidas, mas como diz a minha mãe: ‘Na vida a gente cai e levanta-se’”, contou.

A artista agradeceu o apoio da equipa nesta fase: “A minha sorte é ter a melhor equipa de sempre, para sempre, comigo, de mãos dadas. Não me apetece vir para aqui fingir que é tudo cor de rosa e prefiro guardar as coisas para mim quando está tudo mais cinzento. Tal como não me apetece fazer um post só porque sim, para manter seguidores ou para não ser castigada pelo algoritmo. Assim como assim, também não tenho conteúdo novo para mostrar”.

“O que me vale são as fotografias de cena tiradas pelo Luís Vieira. Fiquem com esta fotografia da Eva, que é para onde tenho direcionado todo o meu esforço ultimamente. É aqui que está a minha cabeça, o coração está do outro lado do Atlântico. Já dizia o outro: às vezes a vida atinge-nos na cabeça com um tijolo. Não percas a fé”, concluiu.