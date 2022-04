Matilde Breyner recorda que sofreu um aborto na primeira gestação

Matilde Breyner esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, no programa “Conta-me”, na TVI, e confessou que apesar de estar à espera do primeiro filho já sofreu um aborto no passado.

A atriz, de 37 anos, começou por recordar a primeira gestação: “Estive grávida no ano passado, quando estava a gravar a novela ‘Para Sempre’ [TVI] e perdi com poucas semanas”.

“A nossa família sabia. Foi duro, porque eu estava a gravar e no dia em que perdi estava de folga, sozinha. Fui à casa de banho e percebi que não ia para a frente”, acrescentou.

A intérprete contou com o apoio da irmã que a acompanhou ao hospital: “Eu sabia que eu não tinha. Cheguei ao hospital, apanhei um médico muito querido, viu que realmente que já não estava”.

Matilde Breyner recordou ainda os dias seguintes à perda: “O meu corpo esteve duas semanas a lembrar-me, mas senti que tinha de viver aquilo sem dramas nenhuns, mas claro que não é assim”.

Durante a conversa a artista fez ainda uma revelação: “Sempre nos imaginámos com uma filha, sempre. Agora que estou grávida… desde que venha com saúde”.

Recorde-se que o bebé que Matilde Breyner está à espera é fruto da relação que mantém com o também ator Tiago Felizardo, de 32 anos.