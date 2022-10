Matthew Perry revela ter namorado com Julia Roberts em segredo

Matthew Perry e Julia Roberts tiveram uma relação em segredo. A revelação foi feita no livro de memórias do ator “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”.

A notícia foi avançada pelo jornal “The Times” que teve acesso à obra e divulgou algumas citações que revelam o relacionamento entre os dois intérpretes.

De acordo com o livro, Mattehw Perry foi desafiado por um dos criadores da “sitcom” “Friends” a enviar flores a Julia Roberts para a convencer a participar em um episódio especial.

“Tive que cortejá-la. Queria algo um pouco sedutor. Enviei-lhe três dúzias de rosas vermelhas e o cartão dizia: ‘A única coisa mais excitante do que a perspetiva de participares na série é que finalmente tenho uma desculpa para te enviar flores’”, lê-se.

A atriz aceitou o desafio e após uma troca de palavras ainda enviou “donuts, muitos e muitos donuts”. As mensagens continuaram, na altura ainda através de fax, e Julia Roberts terá aparecido na porta de casa do ator: “Deixei-a entrar, figurativa e literalmente, e a relação começou”.

Apesar da breve relação o ex-casal ainda viajou até às montanhas de Julia Roberts, no Novo México, para celebrar o Ano Novo de 1996 com a família da atrista.

“Namorar a Julia Roberts foi demais para mim. Eu estava constantemente certo de que ela iria acabar comigo”, explicou Mattehw Perry, citado pelo “The Times”. “Em vez de enfrentar a inevitável agonia de perdê-la, acabei com a bela e brilhante Julia Roberts”, disse.