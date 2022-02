Mel Jordão, namorada de Diogo Piçarra: “Celebrar a chegada de um filho é mágico”

Mel Jordão assinalou publicamente os 11 meses da filha, Penélope, com uma dedicatória, na qual sublinhou que celebrar a chegada da bebé é “mágico”.

A filha em comum de Melanie Jordão e do músico Diogo Piçarra completou, esta quarta-feira, 3 de fevereiro, 11 meses e, para assinalar publicamente a data, a maquilhadora fez uma dedicatória nas redes sociais.

“11 meses destes olhinhos que engoliram o mundo. Sempre imaginei que o primeiro aniversário da Pepi fosse rodeado das pessoas que a amam tanto quanto nós, mas não vai e claro que me deixa triste, queria tanto que este momento fosse partilhado com quem a ama tanto quanto nós, mas prometo que vai ter um aniversário à séria mesmo que seja apenas a 3”, pode ler-se na publicação no Instagram, em que partilhou uma fotografia da bebé.

“Celebrar a chegada de um filho à nossa vida é mágico e nós cá estaremos para garantir que ela nunca se esqueça o quão importante é”, completou.

Recorde-se que Penélope é a primeira filha em comum do casal.