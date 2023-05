“Menina do Rio”: como Cristina Ferreira está a conquistar o Brasil na Websummit

Uma sala cheia aplaudiu nesta terça-feira o discurso de Cristina Ferreira na Websummit do Rio de Janeiro. A apresentadora conquistou os espetadores, que encheram as redes sociais com as suas frases de motivação.

“Menina do Rio”: Cristina Ferreira parece estar a jogar em casa por estes dias do outro lado do Atlântico, onde está a participar na Websummit. Primeiro, teve uma casa cheia e, depois, as suas frases motivacionais e de como singrou na carreira parecem ter influenciado quem a segue, pois foram replicadas nas “stories” de inúmeras pessoas.

“Quando decidi ser apresentadora de televisão senti que tinha de guardar qualquer coisa só para mim e ainda sem redes sociais”, disse a apresentadora de Ficção e Entretenimento da TVI à plateia.

“Sou uma pessoa, não sou um produto, só posso mostrar aquilo que entendo a nível profissional e que é essencial para que as pessoas me conheçam”, acrescentou, numa das frases mais marcantes.

“Norteamo-nos pela verdade para que as pessoas não percam nunca a confiança daquilo que estamos a dizer. Quando se perde a confiança, perde-se a marca”, afirmou, de seguida.

“Não tenho de ser politicamente correta, nós escolhemos o nosso caminho. Podemos de ir de encontro aquilo que todos querem ouvir ou podemos ir decididos, livres, no caminho que escolhemos para a nossa vida – eu escolhi este, nem sempre é o mais fácil, mas quando decides que essa é a tua verdade e tens de fazer esse caminho as pessoas percebem que não estás e enganar ninguém”, defendeu.

No vídeo publicado com o seu depoimento, Cristina Ferreira fez o balanço do seu discurso: “São apenas instantes de uma conversa moderada pela jornalista @anasieds e ao lado da maravilhosa @fiorellamattheis. Como construir uma marca pessoal forte era o mote e, a forma como as redes sociais e a sua gestão interferem ou ajudam nesse caminho, acabou por ser tema central. Muito obrigada pela forma como me receberam. Acho que se percebe que estou a falar mais lentamente, a Cristina elétrica seria mais difícil de perceber”.