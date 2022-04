O amor está no ar! Mia Rose assume novo namoro

Mia Rose assumiu publicamente, esta quarta-feira, 22 de setembro, o novo namoro nas redes sociais, sem revelar a identidade do companheiro.

Após ter terminado o casamento com o cantor dos D.A.M.A Miguel Cristovinho, a artista anunciou, no perfil de Instagram, estar numa relação amorosa, com uma fotografia em que surge abraçada ao seu mais-que-tudo.

“A felicidade encontra-te”, escreveu a cantora na legenda.

Diversos famosos deram os parabéns à também empresária. “Plena”, comentou a “influencer” Bárbara Corby. “Fofos”, elogiou a apresentadora da SIC Carolina Patrocínio. “Mereces tanto!” atirou a influenciadora digital Vanessa Martins.

Aquando da sua separação de Miguel Cristovinho, Mia Rose partilhou, nas redes sociais, o momento que estava a enfrentar. “Gostávamos que respeitassem a nossa privacidade. Obrigada”, pediu, na altura.

O ex-casal tem em comum um filho, Mateus.