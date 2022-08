Mia Rose desfruta de passeio com o filho, Mateus

Mia Rose desfrutou de um passeio com o filho, Mateus, e a restante família. A cantora partilhou retratos do seu sábado nas redes sociais.

A intérprete, de 34 anos, aproveitou o tempo livre de sábado para almoçar, passear e brincar com o filho e a família. No perfil de Instagram, a artista eternizou o momento com várias fotografias.

“Um sábado familiar”, escreveu, acrescentado na legenda: “Tempo em família”.

O filho, Mateus, de quatro anos, é fruto do casamento terminado entre Mia Rose e Miguel Cristovinho. A cantora e o membro dos D.A.M.A anunciaram, em julho de 2020, a separação nas redes sociais.

A artista esteve, recentemente, de férias em Roma, Itália. Durante a estadia, a intérprete recebeu vários elogios dos seguidores depois de ter posado em biquíni numa fotografia publicada no Instagram.