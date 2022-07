Mia Rose faz desabafo sobre ansiedade nas redes sociais

Mia Rose recorreu ao seu perfil de Instagram para fazer um desabado sobre o seu problema com a ansiedade e revelou que passou por “um momento crítico” recentemente.

A cantora, de 34 anos, gravou alguns vídeos através do InstaStories, ferramenta do Instagram, para partilhar a sua história com os seguidores com o intuito de “ajudar” outras pessoas.

“Como vocês sabem, sou uma pessoa que sofre de ansiedade há muitos anos e, às vezes, tenho fases em que estou mais ansiosa, por diversas razões. E, há pouquíssimo tempo, passei por uma fase mais crítica em termos da minha ansiedade”, contou.

De seguida, a intérprete confessou que uma amiga a incentivou a voltar a fazer yoga, algo que garante ter sido a decisão certa: “Foi das coisas que mais me ajudou a relativizar, estar de boa com a vida e tudo o que surge – seja bom ou mau”.