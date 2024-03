Mia Rose partilha retrato encantador com o noivo e o filho

A cantora Mia Rose recorreu às redes sociais para partilhar algumas imagens com o noivo, António Morais, e o filho Mateus.

Uma fase feliz: a intérprete de “Tudo Para Dar” ficou noiva no início do ano de António Morais e as novas fotografias, publicadas nas redes sociais, dão a entender que o companheiro tem uma boa relação com o filho de Mia Rose, Mateus.

“Grata além das palavras”, escreveu a cantora na legenda da publicação, onde surge a dar um passeio à beira rio com os dois.

Recorde-se que Mateus, de cinco anos, é fruto da relação anterior de Mia com o vocalista dos D.A.M.A, Miguel Cristovinho.