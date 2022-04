Mia Rose: “Tive de aprender a ser mãe solteira, tive de aprender a lidar com a tristeza”

Mia Rose decidiu fazer um balanço sobre o último ano e, esta quinta-feira, 30 de dezembro, partilhou algumas reflexões com os seus seguidores.

A intérprete, de 33 anos, teve um ano cheio de mudanças e redescobertas e fez questão de compilar alguns momentos em vídeo e escrever algumas palavras sobre tudo o que viveu este ano. “Que ano”, começou por dizer.

“2021 foi um ano de mudança e de redescobrir o amor que tenho pela vida e por mim própria. Parece cliché, mas é a mais pura das verdades. O ano em que tive de aprender a ser mãe solteira, tive de aprender a lidar com a tristeza e as coisas menos boas, mas sobretudo o ano de reencontrar a mais pura das alegrias de viver!”, acrescentou.

“Aquela alegria de olhar para o meu filho a descobrir o mundo à sua volta, a alegria de estar com amigos acompanhados por uma garrafa de vinho, a alegria de ter a conversa certa com a pessoa certa e no momento certo, a alegria de entrar na minha casa nova pela primeira vez, a alegria de estar sozinha a tocar guitarra e a alegria das coisas mais mundanas e que tantas vezes tomo por garantidas. Sobretudo a alegria de ver o meu filho feliz, essa é impagável!”, disse ainda.

“Não podia mesmo pedir um ano mais completo, desafiante e feliz. E obrigada a todos, que me acompanham há tantos anos desse lado e que estão comigo nos bons momentos e nos menos bons, ajudaram-me mais do que alguma vez poderão saber. Que venha 2022”, rematou.