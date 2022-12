Miguel Costa brinca e diz que quer o lugar de José Figueiras

Miguel Costa assumiu, a brincar, que quer ficar com o lugar de José Figueiras no programa “Alô Portugal”, emitido pela SIC durante as manhãs.

O repórter esteve como convidado na RFM e respondeu a seis perguntas colocadas durante a conversa. Um dos desafios foi mandar uma mensagem ao diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira, a dizer que queria o lugar de um dos apresentadores.

“Vamos começar um novo ano e eu acho que mereço uma aposta no ‘Alô Portugal’, na apresentação. E eu sei que se calhar o mais lógico é ficar com o lugar do José”, disse, numa mensagem de WhatsApp.

De seguida, Miguel Costa explicou, através de uma mensagem, ao diretor, que tudo não passou de uma brincadeira.