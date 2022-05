Miguel Costa chegou a Fátima: “Obrigado aos anjos da guarda”

Depois de uma longa peregrinação, o ator Miguel Costa chegou a Fátima nesta sexta-feira, 13 de maio, ao lado de outros peregrinos.

Miguel Costa partiu, no início da semana, do Parque das Nações, em Lisboa, e fez o Caminho do Tejo até Fátima, onde chegou nesta sexta-feira, dia 13 de maio.

“Nem sei descrever o que sinto. Só consigo dizer: obrigado, obrigado a todos os Anjos da Guarda que me ajudaram a chegar aqui e cumprir a minha missão, a minha promessa”, começou por escrever nas redes sociais.

“Desde o primeiro passo que algo mais forte me foi amparando, que quando fraquejei me juntou as pessoas certas. Obrigado e é mesmo verdade: a Fé move montanhas”, acrescentou.

“Diziam-me que a pergunta certa não é se correu bem ou não. É se fez sentido. Fez sentido? Fez. Fez todo o sentido”, concluiu Miguel Costa.