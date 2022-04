Mónica Sintra falha “Domingão” por ter testado positivo à covid-19

Mónica Sintra falhou a sua atuação musical no programa “Domingão”, da SIC, por ter testado positivo à covid-19. A cantora já se encontra em isolamento.

A artista estava escalada para fazer parte do programa musical do formato das tardes de domingo. No entanto, a intérprete não conseguiu estar presente por ter contraído o novo Coronavírus.

“Testei positivo no dia de hoje, razão pela qual não me foi possível atura no ‘Domingão’, da SIC, como estava previsto e como sei que esperavam com todo o vosso carinho”, começou por informar.

“De imediato todas as medidas de segurança foram ativadas, estando, neste momento, a família em isolamento e assim ficaremos nos próximos dias”, prosseguiu Mónica Sintra no InstaStories, ferramenta do Instagram.