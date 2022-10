Morreu Loretta Lynn, cantora country, aos 90 anos

Loretta Lynn, cantora e compositora norte-americana, morreu esta terça-feira, 4 outubro, aos 90 anos, em Hurricane Mills, Tennessee, Estados Unidos da América, revelou a família à agência Associated Press.

De notar que Loretta Lynn contou com uma carreira com mais de 60 anos e com repertório composto por canções pioneiras que marcou gerações de artistas.

A intérprete nasceu em 1932, no Kentucky, e aprendeu a tocar guitarra sozinha, casou com apenas 15 anos e teve seis filhos.

“Enquanto compositora, ela criou a imagem de uma mulher provocadoramente dura, contrastando com a ideia estereotipada da maioria das cantoras ‘country’. (…) Escreveu, de forma destemida, sobre sexo e amor, sobre maridos traidores, divórcio, contracetivos”, referiu a Associated Press.

Loretta Lynn deu voz a temas como “You Ain’t Woman Enough”, “The Pill”, “Coal Miner’s Daughter”, entre outros.