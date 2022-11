Mulher de José Sá revela que não foi apoiar o marido no Catar por lhe terem pedido 35 mil euros

Raquel Jacob, mulher do futebolista José Sá, revelou que não foi apoiar o marido no Mundial de Futebol, que está a decorrer no Catar, devido aos elevados preços dos hotéis.

A atriz, que se celebrizou na série “Morangos com Açúcar”, da TVI, explicou, em conversa com Júlia Pinheiro, que viu os preços que as unidades hoteleiras andam a praticar e considerou-os “ridículos”.

“São coisas ridículas. Pediram-me 35 mil euros por dez noites num hotel, sem viagens. 3500 euros por noite”, disse no programa “Júlia”, da SIC, referindo que prefere investir o dinheiro para mais tarde rentabilizar.

O casal tem em comum a filha, Maria Leonor, de cinco anos. Lembre-se que, em julho do ano passado, Raquel Jacob aceitou o pedido de casamento do guarda-redes da Seleção Nacional.