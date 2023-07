Mulher de Rúben Aguiar agradece a visita da família Aveiro

O cantor popular Rúben Aguiar está em prisão domiciliária pela acusação de tentativa de homicídio. Em casa, recebeu a visita de Dolores e Elma Aveiro.

Rúben Aguiar encontra-se em prisão domiciliária. O cantor de música popular estava detido, em prisão preventiva, pela suspeita de tentativa de homicídio por atropelar um homem de 55 anos e abandonar o local. Contudo, saiu da cadeia e está em casa a aguardar o julgamento.

Esta quarta-feira, dia 19 de julho, recebeu a visita de Dolores e Elma Aveiro, que partilharam uma fotografia nas redes sociais do momento captado na casa do artista no Algarve.

“Sempre juntos”, escreveu Dolores Aveiro na publicação que fez no Instagram.

Na caixa de comentários, Isabel Pinto, mulher de Rúben Aguiar, mostrou-se grata pela visita e o apoio que a família tem dado.

“Obrigada pelo apoio da família quando mais precisamos. Muito agradecida a todos que sempre mostraram preocupação pelo Rúben e pela nossa família e nunca nos viraram as costas. Um beijinho e um obrigado de coração a todos”, lê-se no comentário de Isabel Pinto.