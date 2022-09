Namorada de Marco Costa confessa que queria ser mãe novamente antes dos 30 anos

Carolina Pinto confessou, esta quarta-feira, 30 de agosto, que se sente realizada, porque sempre foi a sua vontade estar grávida pela segunda vez antes de completar 30 anos.

A namorada de Marco Costa está rendida à segunda experiência na maternidade. No perfil de Instagram, a influenciadora digital admitiu que queria ser mãe de novo antes de entrar nos 30 anos.

“Sempre disse que iria ser mãe novamente aos 30! A dois meses e picos de fazer 30 anos estou exatamente onde queria estar. A gravidez é talvez o momento mais feliz e desafiante na vida de uma mulher e do seu companheiro”, explicou.

“Cada uma de nós com o seu corpo, com as hormonas no auge sem saber às vezes como reagir aos sinais do corpo. O nosso corpo dá-nos a resposta para tudo e desde sempre que respeitei tudo o que o meu corpo me pedia”, afirmou.

Carolina Pinto lembrou o momento em que descobriu a gravidez. “Descobri que estava grávida dia 31 de maio. Daí em diante até fazer os esperados três meses, passava mais tempo a dormir do que acordada. Não tinha energia para absolutamente nada, chorava por não conseguir ser quem eu ‘era’ há um par de semanas”, contou.

“Tudo o que comia vomitava, menos maçãs e bolachas de água e sal. Foi a minha sorte. De um momento para o outro, num abrir e fechar de olhos, a roupa deixa de assentar e o meu corpo já não era só meu, era nosso: meu e dela”, prosseguiu.

A companheira do pasteleiro admitiu que, às vezes, se sente insegura. “A insegurança às vezes toma conta de mim. Ninguém pode dizer um ‘aí’ que os meus olhos se enchem de lágrimas num ápice. O meu feitio está insuportável e normalmente ponho as garras de fora para as pessoas que mais amo”, desabafou.

“Há quatro meses e meio que bate outro coração dentro de mim, o teu filha. Deixei de ser eu para passarmos a ser as duas. PS: O teu pai tem uma paciência de jó para isto tudo, e queres saber? Vais fazer dele o que tu quiseres”, brincou, em jeito de conclusão.

O casal anunciou, no final de julho, a gravidez nas redes sociais, no dia em que o pasteleiro completou 32 anos. Além desta filha que está por nascer, a namorada de Marco Costa também já é mãe de um filho.