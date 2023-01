Namorada de Piqué surge em vídeo na casa de Shakira antes da separação

Piqué e Shakira colocaram um ponto final no seu casamento no ano passado após uma traição do jogador. Agora, há mais novidades.

Porém, de acordo com o jornal “Page Six”, a relação entre Piqué e Clara Chia Marti é mais longa do que aquilo que se pensava.

Segundo a publicação, a atual namorada do futebolista já frequentava a casa de Shakira antes da separação. O jornal adianta que a mulher foi vista numa entrevista via zoom, antes da rutura, na casa onde Piqué morava com a cantora.

Uma fonte referiu, em declarações ao “Page Six”, que a colombiana está “devastada por saber que esta mulher claramente se sentiu em casa no lar que dividia com os seus filhos”.

A entrevista terá ocorrido durante uma altura em que Shakira estava a viajar com os dois filhos.

Recorde-se que o ex-casal esteve junto durante 11 anos e tem dois filhos em comum, Milan, de nove anos, e Sasha, de sete.