Namorado de Rita Pereira mostra encontro emocionado do filho com a avó

Guillaume Lalung, namorado da atriz Rita Pereira, partilhou, esta quarta-feira, 9 de março, um vídeo do reencontro do filho Lonô com a avó materna.

O produtor de eventos francês recebeu a mãe e o padrasto, em Lisboa, e registou o momento do encontro emocionante entre o filho, Lonô, e a avó materna, na escola do mais novo.

O DJ foi buscar a família ao aeroporto e, de seguida, levou a progenitora à creche do pequeno, onde captou o reencontro. Lonô ficou em êxtase quando viu a avó e correu para lhe dar um abraço.

O namorado de Rita Pereira publicou o vídeo no InstaStories, ferramenta do Instagram, e escreveu “mamie”, que significa avó em francês.

Além do filho mais novo, Lonô, Guillaume Lalung tem ainda um filho mais velho fruto de um relacionamento amoroso terminado.